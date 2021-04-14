Послу США пригрозили решительной реакцией России на возможные санкции

Американского посла в РФ Джона Салливана пригласили к помощнику президента России Юрию Ушакову.

Как сообщили в МИД России, в ходе беседы Салливану разъяснено, что если после слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией американская сторона предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом.

Накануне по инициативе Вашингтона состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

В ходе беседы лидер США заявил о желании построения стабильных отношений с Россией, предложив организовать личную встречу в третьей стране в ближайшие месяцы, передает ТАСС.