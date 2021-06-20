Стратегический диалог: заявления Москвы и Вашингтона

Одной из главных задач назвал скорейшую реализацию совместного заявления президентов России и США по стратегической стабильности посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. И главное – чтобы эта реализация была качественной и результативной, заявил дипломат по возвращении из Москвы в США.

По словам посла, Москва планирует оперативно определиться с американскими коллегами по проведению первых консультаций по стратегической стабильности, передает РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на профессиональный разговор с США для возможных будущих договоренностей в области глобальной безопасности.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, американская администрация рассчитывает оценить, есть ли у нее эффективный стратегический диалог с Россией, в ближайшие полгода-год. "Сложно представить", говорит Салливан, что США станут друзьями с Россией, однако снизить риск ненужной для США эскалации, по его мнению, вполне реально.

Один лишь факт недавнего обсуждения президентом США Джо Байденом с российским коллегой в Женеве таких важных для США вопросов, как кибератаки и данные о российском вмешательстве в американские выборы, по словам Салливана, дает "хороший повод для организации переговоров с Владимиром Путиным".

Между тем Салливан также анонсировал новый пакет антироссийских санкций. Как рассказал Салливан в интервью телекомпании CNN, они связаны с оппозиционером Алексеем Навальным.