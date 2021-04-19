Россия готова к диалогу с США для нормализации отношений

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал советнику американского президента по нацбезопасности Джейку Салливану на недопустимость вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России и ее союзников. Об этом сообщает Совет Безопасности.

Отмечается, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Патрушев и Салливан обсудили по телефону ход подготовки к встрече президентов двух стран и возможные направления в развитии российско-американских отношений, передает телеканал "Россия 24".

По итогам телефонных переговоров в пресс-службе СБ РФ отметили, что несмотря на неконструктивные шаги США, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к диалогу для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности.

Как сообщалось ранее, американский президент Джо Байден в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

По словам госсекретаря США Тони Блинкена, Байден предложил Путину встретиться в ближайшие недели.