"Третий путь" Байдена в отношениях с Путиным

Американский лидер Джо Байден вероятно выбрал третий пункт в отношениях с Москвой, раз он одновременно и стремится к диалогу, и ужесточает санкции, считает журналист Die Zeit Михаэль Туман.

После звонка Байдена российскому президенту Владимиру Путину возникло ощущение разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона. Но сразу за этим последовали новые санкции и высылка десятерых российских дипломатов. Предложение о саммите на нейтральной территории тем не менее отозвано не было, таким образом Байден указывает на возможный третий путь на отношения с Россией.

Новые санкции со стороны США были введены 15 апреля. 10 сотрудников дипмиссий обязали покинуть территорию страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это попыткой разрушить двусторонние отношения. Россия в ответ объявила о высылке десяти американских дипломатов. Оставшиеся больше не смогут свободно перемещаться по стране.

Ранее сообщалось об угрозе Вашингтона расширить санкции в отношении долговых ценных бумаг России, если Москва "не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США". В случае ужесточения секционного режима они затронут и вторичный рынок ценных бумаг.