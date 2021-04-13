Байден предложил Путину встретиться

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Американский лидер указал на обеспокоенность внезапным усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной. Байден также отметил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

В телефонном разговоре Байден дал понять, что Америка будет действовать решительно, защищая национальные интересы в ответ на шаги со стороны России.

Ожидается официальный комментарий Кремля.