Псаки объяснила, зачем Байден позвонил Путину

Президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину для того, чтобы обсудить действия Москвы. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Помощник Байдена вновь указала на то, что США обеспокоены якобы агрессивным поведением России на границе с Украиной. Также американский лидер во время разговора обратил внимание на необходимость встречи для перехода к более предсказуемым и стабильным отношениям двух стран.

Псаки также рассказала, что Байден и Путин не обсуждали ситуацию вокруг оппозиционного российского блогера Алексея Навального, поскольку эта тема и так часто поднимается через другие каналы.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Джо Байден провел конструктивный звонок, сообщает ТАСС. Кроме того, заявила Псаки, саммит глав двух государств помог бы стабилизации отношений России и США.

Разговор президентов состоялся во вторник, 13 апреля. Байден указал Путину на то, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.