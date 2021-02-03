Псаки: Байден будет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Президент США Джозеф Байден хочет сотрудничать с Россией. При этом есть и ряд ситуаций, которым он готов противостоять. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Помощник американского президента отметила, что Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил актуальные вопросы. В их числе сферы сотрудничества, например, СНВ-3. При этом, обратила внимание Псаки, у главы США есть опасения по отношению к некоторым моментам. К этому относятся вмешательство в выборы и хакерские атаки.

Представитель Белого дома отметила, что Байден обсуждал с европейскими союзниками политику в отношении Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным. По ее словам, американский лидер сам сочтет нужным, необходимо ли введение санкций или нет.

В Госдепе, к слову, подчеркнули, что продление СНВ-3 дает России и США время и пространство на обсуждение более широких вопросов стратегической стабильности.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Главы государств обратили внимание на важность нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.