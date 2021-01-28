Продление СНВ-3: реакция СМИ западных стран

Совет Федерации на заседании ратифицировал соглашение о продлении договора СНВ-3. Он будет действовать до 2026 года. Продление поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также о решении положительно высказались министерства иностранных дел Испании и Франции.

Пекин приветствует договоренности России и США о продлении договора СНВ-3. В китайском МИД подчеркнули: этот шаг будет способствовать глобальной стратегической стабильности, миру и международной безопасности. В Пекине надеются, что стороны как можно скорее завершат все процедуры для продления соглашения.



Договор СНВ-3 обсуждают и в Париже. Так, Le Point пишет, что продление соглашения – одна из самых "горячих" дипломатических тем между Москвой и Вашингтоном. А в Le Figaro подчеркнули: прекращение действия договора могло обернуться стратегическим кризисом для самих Штатов.

Оценили продление СНВ-3 и в Берлине. Во Frankfurter Allgemeine уверяют, что Москва и ранее предупреждала о необходимости продления соглашения, чтобы избежать новой гонки вооружений.

И в США, похоже, с этими аргументами согласны.



"Исходя из того, что я видел, исходя из сказанного администрацией Трампа относительно нового СНВ-3, Россия выполняет свои обязательства. И новый договор – это не какой-то подарок, который мы передаем россиянам. Он откровенно отвечает нашим интересам, так как предоставляет нам предсказуемый потолок применительно к российскому ядерному арсеналу", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



СНВ-3 обсуждают по обе стороны океана. Международные эксперты считают, что этот шаг можно назвать безоговорочным успехом для России и США. А в американском издании National Interest призывают наблюдать и смотреть, как будут развиваться дальше российско-американские отношения после того, как они сдвинулись с мертвой точки.