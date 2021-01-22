Обнадеживающий шаг: Россия отреагировала на решение продлить СНВ-3

Продление СНВ-3 – это обнадеживающий шаг, который даст России и США время на рассмотрение дополнительных мер по укреплению глобальной безопасности и стратегической стабильности. Об этом в своем микроблоге Twitter написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Encouraging step. The extension will give the two sides more time to consider possible additional measures aimed at strengthening strategic stability and global security. https://t.co/SzEs69thWA — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 22, 2021

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по СНВ-3 можно провести в Вене, считает министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Он также назвал продление соглашения "положительным сигналом", пишет агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия приветствует решение американцев. Впрочем, все будет зависеть от деталей их предложения, добавил Песков.

Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Срок его действия – 10 лет, то есть до февраля 2021 года. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.