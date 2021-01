Обнадеживающий шаг: Россия отреагировала на решение продлить СНВ-3

Продление СНВ-3 – это обнадеживающий шаг, который даст России и США время на рассмотрение дополнительных мер по укреплению глобальной безопасности и стратегической стабильности. Об этом в своем микроблоге Twitter написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Encouraging step. The extension will give the two sides more time to consider possible additional measures aimed at strengthening strategic stability and global security. https://t.co/SzEs69thWA