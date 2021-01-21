Байден собирается продлить СНВ-3 на пять лет

Администрация новоизбранного президента США Джозефа Байдена собирается продлить СНВ-3 сроком на пять лет. Об этом сообщает The Washington Post.

При этом, как отмечает издание, Байден исключает "перезагрузку" отношений Вашингтона с Москвой. По словам американского высокопоставленного чиновника, США намерены привлечь Россию к ответственности за ее "безрассудные и агрессивные" действия.

Срок действия договора истекает 5 февраля текущего года. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Москву и Вашингтон сохранить инструменты по контролю над вооружениями.

Американская газета отмечает, что если срок действия договора истечет, то страны смогут развернуть неограниченное количество атомных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет. Некоторые эксперты полагают, что это спровоцирует гонку ядерных вооружений между государствами и только обострит отношения между Москвой и Вашингтоном.

СНВ-3 — это договор между Россией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в апреле 2010 года в Праге. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением на пять лет.