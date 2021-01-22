В Пентагоне одобрили решение продлить договор по ракетам с Россией

Решение американского президента Джозефа Байдена выступить за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет служит интересам обеспечения обороны США и дает время на выработку новых договоренностей.

Как передает ТАСС, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, в Пентагоне признали, что выполнение ДСНВ Россией отлично послужило интересами безопасности Америки и, если Вашингтон не продлит договор, это поставит по угрозу национальную безопасность США.

В частности, по мнению Кирби, это уменьшит понимание американской сторон состояние межконтинентальных баллистических ракет РФ.

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и вступил в силу 5 февраля 2011 года.