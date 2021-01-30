До 5 февраля американская сторона завершит процедуры по продлению ДСНВ

Соединенные Штаты настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля, передает телеканал "Россия 24" с ссылкой на представителя госдепартамента.

Источник сообщил, что еще есть шаги, которые необходимо сделать, но американская администрация настроена оптимистично. В госдепе также выразили уверенность, что продление договора соответствует интересам национальной безопасности США.

Ранее закон о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписал Владимир Путин. Договор продлевается на пять лет. Его реализация не потребует дополнительных бюджетных ассигнований.