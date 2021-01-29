Путин подписал закон о продлении ДСНВ на пять лет

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Об этом сообщается на сайте Кремля.

СНВ-3 продлевается на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Отмечается, что реализация Договора не требует дополнительных бюджетных ассигнований. Соглашение отвечает национальным интересам России, помогает поддерживать стратегическую стабильность в мире и благоприятно скажется на международной обстановке.

26 января состоялся разговор Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом. Главы государств обсудили и продление соглашения. В тот же день российский лидер внес в Госдуму соответствующий законопроект, который был одобрен.