Госдума ратифицировала продление ДСНВ на пять лет

Соглашение о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений ДСНВ одобрено Госдумой РФ. Члены нижней палаты парламента единодушно проголосовали за документ, согласно которому договор будет действовать еще 5 лет – до 5 февраля 2026 года, передает телеканал "Россия 24".

Проект соглашения о продлении ДСНВ внес в Думу Владимир Путин после того, как провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом.

Как заявил спикер Думы Вячеслав Володин, важность этого решения сложно переоценить. Мир стоял на пороге новой гонки вооружений, однако российский лидер сделал все, чтобы сохранить ДСНВ.

Третий Договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений был ратифицирован в 2011 году и истекает 5 февраля этого года. Это единственный документ, который регулирует ядерное вооружение России и США. Согласно этому договоры, к 2021 году у двух стран должны остаться по 1550 боеголовок и по 700 носителей для них.