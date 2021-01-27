Володин о ДСНВ: мир стоял на пороге гонки вооружений

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений – это важнейшее решение, его нельзя переоценить, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

"Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент делал все для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях, было продлено. Вчерашний разговор закончился тем, что мы сегодня этот вопрос будем рассматривать. Это на самом деле важно для всего мира", – цитирует Володина телеканал "Россия 24".

Напомним, ранее после переговоров с президентом США Джозефом Байденом Владимир Путин внес в Думу соглашение о продлении ДСНВ еще на пять лет. Профильные комитеты ГД и СФ уже рекомендовали ратифицировать этот документ.

На данный момент между Россией и США действует всего одно соглашение, регулирующее ядерные арсеналы. Речь идет о третьем Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был ратифицирован в 2011 году и истекает 5 февраля 2021 года. Этот документ обязывает вооруженные силы двух стран сократить количество ядерных боезарядов до 1500 единиц и число носителей – до 700 единиц.