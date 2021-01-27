СНВ-3 будет продлен на условиях Москвы

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет продлен до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений и на условиях Москвы. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" сообщил политический обозреватель ВГТРК Алексей Петров.

"Важнейший нюанс: договор будет продлен без каких-либо изменений до 5 февраля 2026 года", – сказал он в ходе прямого включения из Госдумы, которая ратифицировала соглашение о продлении договора СНВ на пять лет.

В ходе состоявшегося обсуждения замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил депутатам, что проблема с продлением соглашения заключалась в том, что администрация экс-президента США Дональда Трампа длительное время уклонялась от этого решения и навязывала неприемлемые условия. «С приходом (Джозефа) Байдена в позиции США произошли позитивные сдвиги, которые можно только приветствовать», – сказал замминистра.

В этой связи многие в Госдуме сегодня вспоминали, что еще в эпоху Советского Союза нынешний президент США Джозеф Байден занимался вопросами безопасности и разоружения на посту сенатора, сообщил Петров.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден по итогам телефонного разговора во вторник поручили обеспечить продление ДСНВ. В тот же день российский лидер внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это важнейшим решением, поскольку мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений.

"Президент России делал все для того, чтобы соглашение было продлено", – указал он.

Срок действия договора СНВ-3, который является единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении вооружений, истекает он 5 февраля 2021 года.