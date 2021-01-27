"Доверяй, но проверяй": Дума и СФ одобрили продление СНВ-3 на пять лет

Москва и Вашингтон продлевают ДСНВ – единственное двустороннее соглашение в сфере контроля над вооружениями, которое до сих пор действует. Правда, действует только до 5 февраля. До вчерашнего вечера пролонгация была под вопросом. Но Вашингтон в итоге все же согласился на российские условия. Точнее, на то, чтобы договоренности продлевались без каких-либо условий. Уже 27 января Госдума и Совет Федерации соглашение ратифицировали.

Ключевая тема повестки дня – обсуждение важнейшего международного вопроса о продлении ДСНВ. В Думе выступил замглавы МИДа Сергей Рябков, которого Владимир Путин назначил официальным представителем президента при рассмотрении документа.

"Хотелось бы подчеркнуть, что договор об СНВ в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Российской Федерации, ‑ подчеркнул с думской трибуны Сергей Рябков. ‑ Он выработан на строго паритетной основе в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности и не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру".

Парламентарии подчеркивают: мир едва удержался от возврата в начало 1980-х.

"Что это значит для нашей страны? Прежде всего ‑ непринятие решения о продлении было чревато началом гонки вооружений, но и, конечно, неопределенностью. Речь идет о подписании договора о продлении соглашения двух крупнейших ядерных держав. Где и ограничения вводятся по боеголовкам, и размещение. Поэтому это очень важные вопросы. Мы считаем, что это успех нашего президента, российской дипломатии. И что важно подчеркнуть, эта работа велась на протяжении всех предыдущих лет", ‑ рассказал депутатом о продлении договора председатель Госдумы Вячеслав Волошин.

ДСНВ предложено продлить до 5 февраля 2026 года без каких-либо дополнительных условий. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры накануне вечером обсудили также выход США из Договора по открытому небу, борьбу с пандемией, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию на Украине.

Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента. Он отметил, что нормализация отношений России и США в интересах двух стран и всего международного сообщества. Депутаты и дипломаты делают особый акцент: из договора о ракетах средней и меньшей дальности США вышли при Трампе, как и из Договора по открытому небу. СНВ-3 остается последним элементом международной стабильности. Хотя, настаивает оппозиция, о смене антироссийской риторики речь не идет.

"Американцам я не доверяю, ‑ признался глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. ‑ Они вообще-то открыто сказали, что "мы объявляем вам войну". И она идет. Но та беседа, которая состоялась у Путина с Байденом, состоялась вовремя. Но Байден почему на это пошел? Байден на это пошел, потому что у них кризис. Ему надо как-то успокоить Америку, и тоже нужно время для того, чтобы вылезти из эпидемии и предложить свою программу".

"Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!", ‑ напомнил глава думской фракции "Справедливой России" Сергей Миронов. ‑ С бронепоездом нашим все в порядке, благодаря президенту и верховному главнокомандующему. Администрация Обамы, демократы, подписали договор СНВ-3 в 2010 году. И в этой связи прямо буквально в первые же дни своего президентства он возвращается на эту линию. Здесь он, скажем так, немножко Трампу показал финт: что ты не мог договориться, а я вот взял и тут же, только стал президентом, ‑ и у нас пролонгация соглашения".

Проблемами разоружения Байден занимается с 70-х годов прошлого века. Тогда он был сторонником разрядки с Советским Союзом.

В 1979 году во главе группы конгрессменов Байден прилетел в Москву на переговоры с легендарным министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. Речь тогда шла о дополнениях в договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. Прилетал в Союз Байден и гораздо позднее – в конце 1980-х.

"Сегодня в Кремле Андрей Андреевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам сената США Джозефа Байдена. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", – напоминает нам об этом советская телевизионная хроника.

Нынешний договор СНВ-3 между Россией и США – по сути, продолжение тех советско-американских договоренностей.

"Президент США – несомненно, человек, который лично понимает эту материю, разбирается в ней, занимался и с позиции своих позиций в сенате, и в качестве второго лица в государстве в период Обамы, ‑ продолжил Сергей Рябков. ‑ Безусловно да! Вопрос: можно ли доверять американцам, не подведут они нас? "Доверяй, но проверяй", – говорил президент Рейган. Главное, что мы имеем 5 лет запаса по времени для того, чтобы спокойно, без искусственного цейтнота, без аврала, без чрезвычайщины заниматься переговорами о том, что такое будущий контроль над вооружениями".

"Мы всегда, две главные державы мира, друг друга оцениваем с подозрением, потому что нас прямо заявляют, как страну ‑ главный противник для США, ‑ напомнил при этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. ‑ Если мы для них главный противник, они, соответственно, будут стараться вооружать и вооружаться, чтобы догнать нас. А это документ, который позволяет считать, что не должно быть больше никакой гонки вооружений".

Дума договор утвердила единогласно. Степень поддержки – 399 голосов.

Комплект документов, который 27 января одобрили депутаты: федеральный закон состоит из двух статей. На одной странице – судьба важнейшего международного соглашения, которое сдерживает гонку вооружений. Есть место для подписи президента. Здесь же пояснительная записка, сопроводительные документы. Парламентарии сегодня не теряли ни минуты. Обсуждение на Охотном Ряду в самом начале заседания, в приоритетном порядке. Затем, сразу после утверждения, документы поступают в Совет Федерации на Дмитровку.

Буквально через час после одобрения Думой вопрос начинают обсуждать в Совете Федерации. Сенаторы подчеркивают: в соглашении детально прописаны условия взаимных инспекций. И если бы документ прекратил свое действие, ни о какой прозрачности уже нельзя было бы говорить. А последствия развала СНВ-3 ощущалось бы и в других странах.

"Важнейший элемент: в этом соглашении предусмотрено обязательство не размещать свое ядерное оружие за пределами национальных территорий. Представьте на секунду. что предложение прекращает свое действие, ‑ предложил коллегам сенатор, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. ‑ Американцы с их более, чем 70 военными базами за пределами территории США, наверное, не устояли бы перед соблазном: свое ядерное оружие поближе к российским границам хотели бы разместить".

В Совфеде в этом момент уже находится и Сергей Рябков, который немедленно приехал в верхнюю палату парламента. Спикер Валентина Матвиенко ставит вопрос на голосование. И снова – единогласная поддержка.

"Нет сомнения, что, несмотря на начало наступившего года, это событие, конечно же, войдет в число ключевых событий всего 2021 года, ‑ считает Валентина Матвиенко. ‑ Россия изначально занимала принципиальную позицию, президент РФ заблаговременно озвучил ее неоднократно, что договор должен быть продлен без всяких условий. Это пример того, что при всех наших разногласиях, которые имеют место быть, они известны, когда речь идет о мировой стабильности, безопасности, идет взаимный учет интересов, Россия и США могут подходить ответственно, прагматично. И договариваться".

Теперь документ отправляется на подпись президенту.