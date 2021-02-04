Вступило в силу соглашение между Россией и США о продлении СНВ-3

Вступило в силу соглашение между Россией и Соединенными Штатами Америки о продлении Договора СНВ-3. Процедуру ратификации, как и полагается, завершил обмен нотами в российском МИДе, куда пригласили сотрудников американского посольства. Действовать документ о стратегических наступательных вооружениях будет в том же виде, в каком был подписан десять лет назад – без каких-либо изменений или дополнительных условий. Что это значит для глобальной безопасности и мировой стабильности?

Без изменений и дополнений. Договор о стратегических наступательных вооружениях вступает в силу строго в тех же формулировках, в которых был подписан. 3 февраля в российском МИДе состоялся обмен нотами с посольством США. Внутренние процедуры завершены. А значит, вопросы глобальной стабильности согласованы на пять ближайших лет.

"Как шел разговор? Наверное, книжку можно написать. Вот уйду на пенсию, обязательно об этом напишу. А пока скажу о том, что разговор шел профессионально. Если первоначально американцы нас не до конца понимали, что мы хотим, выдвигали какие-то условия, то с приходом нынешней администрации, надо признать, что на второй день раздался звонок мне от помощника президента по национальной безопасности Джека Салливана, где было сказано о том, что администрация готова работать вместе с нами по продлению этого договора", – рассказывает чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

О том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях должен быть продлен, Москва заявляла неоднократно. Но республиканская администрация в Белом доме неохотно шла навстречу. Дональд Трамп не раз заявлял, что СНВ-3 куда более выгоден Москве, чем Вашингтону, называл его "односторонней сделкой" и настаивал на внесение в документ новых, зачастую невыполнимых, условий. Ситуация принципиально изменилась после американских выборов, когда времени на раздумья оставалось все меньше: действие положений ДСНВ истекало в феврале 2021 года. А потому вопрос продления не терпел отлагательств.

"Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет укрепит безопасность США и мира. Этот благоприятный шаг станет отправной точкой для более эффективного контроля над вооружениями, который позволит снизить риски возникновения войн и поможет сдерживать гонку вооружений", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В унисон с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном выступают внешнеполитические ведомства самых разных государств. Великобритания, Турция, Евросоюз приветствуют пролонгацию документа как важнейший вклад в международную и европейскую безопасность. Вклад, который стал возможен после прямого разговора президентов России и США. 26 января Владимир Путин и Джо Байден по телефону договорились о продлении СНВ-3.

"Когда президент Байден звонил президенту Путину некоторое время назад, он открыто выражал свою позицию. В некоторых аспектах наши отношения с Россией можно назвать рабочими. Это, например, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но есть и темы, в которых у нас остаются проблемы, такие, как например, вмешательство в выборы и хакерство", – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Причем документ продолжает действовать без каких-либо дополнительных условий. Иначе говоря, правила геополитической игры остаются неизменными.

"Ничего в договоре, который сегодня был продлен, не изменено. Мы будем работать по прежним схемам, по прежним механизмам контроля, которые были согласованы 11 лет тому назад. Количество инспекций не изменится. Мы по-прежнему будем проводить инспекции как на американских объектах, так и американцы будут приезжать и, в соответствие с процедурами договора, будут проводить эти инспекции", – объясняет Анатолий Антонов.

Впереди очень много работы. Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, предстоит согласовать так называемое "уравнение безопасности". По сути универсальную формулу, в которой будут учтены и новые виды вооружений, и уже хорошо известные, – а это и ПРО, и ракеты средней и меньшей дальности, гиперзвуковые системы. Предсказуемость и сохранение верификационных механизмов – два принципиальных для Москвы и Вашингтона условия. И они в Договоре соблюдены.