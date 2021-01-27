Что такое договор о СНВ-3: справка

Договор о СНВ-3 может быть продлен до 2026 года, передает телеканал "Россия 24". Владимир Путин и Джозеф Байден обсудили этот вопрос во время телефонных переговоров.

Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

Среди российских вооружений под действие договора подпадают ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М", "Воевода" и "Ярс", баллистическая ракета "Булава" и тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Среди американских – межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен", ракета "Трайдент-2", а также тяжелые бомбардировщики Б-52.

Договор остается в силе до 5 февраля этого года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа считала, что в текущем виде соглашение не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями, в частности, с заморозкой ядерных арсеналов. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий, позже согласилась на годичную заморозку существующих вооружений, но эта инициатива не была принята администрацией Дональда Трампа.