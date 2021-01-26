Путин внес в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора СНВ-3. Об этом следует из базы данных парламента.

Согласно документу, договор будет продлен на пять лет. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий рассказал, что нижняя палата может рассмотреть законопроект уже 27 января.

Во вторник, 26 января, Владимир Путин впервые поговорил по телефону с американским коллегой Джозефом Байденом. Главы государств отметили, что в ближайшее время Россия и США завершат все необходимые процедуры для достижения договоренности по продлению СНВ-3.