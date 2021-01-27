В ближайшие дни Москва выполнит все необходимые для продления СНВ процедуры

Россия и США собираются продлить договор о СНВ-3. Говоря подробнее о Договоре о стратегических наступательных вооружениях, в Кремле подчеркнули: в ближайшие дни все процедуры, необходимые для продления его работы, будут выполнены, передает телеканал "Россия 24".

Владимир Путин уже внес в Госдуму законопроект, где говорится о дальнейшем функционировании этого международно-правового механизма – одного из главных в плане обеспечения глобальной безопасности. Депутаты планируют ратифицировать документ уже сегодня, 27 января. И сегодня же необходимые бумаги по СНВ-3 намерены рассмотреть и в Совете Федерации, где тоже говорят, что их необходимо одобрить.