Песков: Россия и Штаты энергично контактируют по СНВ-3

Срок действия СНВ-3 скоро истекает, поэтому Россия и США активно обсуждают вопрос продления договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Требуются действительно энергичные контакты, энергичные усилия, с тем чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении. Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира", – цитирует пресс-секретаря агентство "Интерфакс".

Продление СНВ-3 – это сейчас основная тема в отношениях Москвы и Вашингтона, добавил Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил судьбу договора с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Разговор состоялся по инициативе США, уточнили в пресс-службе СБ.

26 января президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что разногласия между США и Россией не должны помещать продлению соглашения.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 вступил в силу в 2011 году и истекает 5 февраля 2021 года. Документ обязывает Москву и Вашингтон сократить ядерные арсеналы до 1500 боеголовок и 700 носителей.