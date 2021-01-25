Перспективы СНВ-3 обсудили Патрушев и помощник Байдена

Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы продления СНВ-3. Секретарь Совета безопасности России по телефону обсуждал перспективы дальнейшего сотрудничества с помощником по нацбезопасности нового президента США Джо Байдена.

В пресс-службе Совбеза России пояснили, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Это первый контакт Патрушева с Салливаном. До этого глава российского Свбеза последний раз общался на переговорах в Женеве в октябре 2020 года с помощником по нацбезопасности 45-го президента США Дональда Трампа Робертом О'Брайеном.

Дональд Трамп заявил о выходе США из договора по СНВ-3 после окончания срока его действия в феврале 2021 года. Однако новый пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Вашингтон заинтересован в продлении действия договора на следующие 5 лет.

Москва политическую волю со стороны США приветствовали, но итог зависит от деталей этого предложения, которое еще предстоит изучить, подчеркнули в России.