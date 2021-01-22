Москва готова немедленно обсудить продление СНВ

Россия готова безотлагательно вступить в контакт по линии министерств иностранных дел для скорейшего продления договора СНВ еще на 5 лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сделать это необходимо в сжатые сроки, считает дипломат, так как соглашение истекает 5 февраля 2021 года.

"Подобный настрой можем только приветствовать. Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения", – добавила Захарова.

Напомним, 21 января американские СМИ сообщили, что Байден выступил за продление СНВ.

Решение нового президента США поддержал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Документ обязывает Москву и Вашингтон сократить ядерные арсеналы до 1500 боеголовок и 700 носителей.