Генсек НАТО: Байден – убежденный сторонник Североатлантического альянса

Президент США Джозеф Байден – убежденный сторонник НАТО. С его приходом к власти в истории альянса открывается новая глава, считает генсек Йенс Столтенберг.

Глава военного блока напомнил, что сейчас НАТО сталкивается с изменением баланса сил в мире: подъемом Китая и России. Ни одна страна не способна решить эти проблемы в одиночку, добавил Столтенберг.

Что касается вывода войск из Афганистана, то генсек призвал не торопиться в этом вопросе, пишет агентство ТАСС. Уход из страны – сложная дилемма, так как ситуация в Афганистане может обостриться и все, чего достигла НАТО, будет утеряно.

В Ираке иная ситуация. Североатлантический альянс должен сконцентрировать усилия на укреплении местной армии. Так она сможет самостоятельно бороться с терроризмом, а войскам НАТО будет легче выйти из страны.

Отдельно Столтенберг остановился на договоре СНВ-3. Он приветствует решение Байдена продлить это соглашение. Помимо этого генсек коснулся вопроса российско-грузинских отношений.