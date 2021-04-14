Косачев: США поняли, что с Россией надо договариваться

Во время возможной встречи президентов России и США могут затронуть вопрос реанимации договоров по стратегической безопасности. С таким прогнозом в эфире "Пятой студии" на телеканале "Россия 24" выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он уверен, что предложение Джо Байдена провести переговоры в третьей стране говорит о серьезности намерений с американской стороны.

Беседа лидеров двух стран состоялась накануне по инициативе Вашингтона. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обсудили глобальную безопасность, саммит по климату, а также заявили о готовности продолжить диалог по важным международным вопросам.

По мнению Косачева, количество проб и ошибок, которые американцы совершили за последние три месяца, переросло в качество. "Будем расчитывать на то, что они поняли всю бесперспективность такой политики на российском направлении. Поняли, что нужно договариваться", – считает Косачев. Также он сказал, что раз Байден выступил инициатором проведения встречи в третьей стране, то он заинтересован в том, чтобы она была проведена достаточно быстро.

"Думаю, что американской стране, как и любому непредвзятому эксперту на политическом уровне, понятно, что достичь превосходства над Россией в военной сфере, сломать стратегический ядерный баланс просто напросто невозможно, а это значит, что нужно возвращаться к договоренностям", – заявил Косачев.

Помимо вопросов контроля за вооружениями есть и другие важные темы Это прежде всего ситуация на Украине, в Афганистане и Иране. "Есть достаточно много вопросов, где от согласованных действий России и США ситуация может развиваться в положительном направлении", – уверен вице-спикер Совфеда.

Джо Байден через две недели впервые выступит в Конгрессе США. Предстать перед законодателями он должен был еще в январе, но откладывал этот момент ссылаясь на пандемию. Тем временем в Белом доме назвали новую дату вывода контингента из Афганистана. Обещают сделать это к сентябрю, то есть 20-й годовщине атаки на башни-близнецы. Вслед за Штатами вывести часть войск из Исламской Республики обещают британцы. Покидая Афганистан, США укрепляют европейскую оборону: в Германию будет направлено еще 500 американских военных.