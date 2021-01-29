СНВ-3 и отношения с Россией: заявления советника президента США

Пятилетнее продление СНВ-3 без всяких предварительных условий – это лишь начало истории и "серьезных" переговоров с Россией, считает советник нового президента США по нацбезопасности, а также посол США в России Джон Салливан. Он добавил, что двум крупнейшим ядерным державам надо решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности.

При этом Салливан подозревает, что российско-американские отношение при 46-м президенте России Джо Байдене будут сложными. Подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен, цитирует нового советника президента США по нацбезопасности РИА Новости.

Это, по словам Джона Джейка Салливана, связано с тем, что Россия представляет угрозы. Якобы, кроме ядерных есть и другие чрезвычайные ситуации и вызовы. Выступая на вебинаре в Институте мира в Вашингтоне, Салливан тут же перечислил все претензии к Москве. Это хакерские атаки, дело Алексея Навального, вмешательство в американские президентские выборы, а также обвинения в том, что Москва якобы платила за головы американских солдат в Афганистане.

"США изучат эти вопросы, постараются дойти до сути относительно того, насколько они широки и масштабны, ‑ заверил своих слушателей работавший с 5 февраля 2020 года в американском посольстве в Москве Джон Джейк Салливан. – И затем решат, как мы можем ответить тогда, когда и как сочтем необходимым".

Это звучит как угроза и угрозой и является: по словам Салливана, в беседе с экс-советником президента США по нацбезопасности Робертом О'Брайеном, США должны "заставить Россию платить по счетам и определить последствия за агрессивное поведение". Но при этом Вашингтон должен вести с Москвой "надежные, серьезные, четкие переговоры по сложным вопросам стратегической стабильности". Как одно совмещать с другим – пока неизвестно.