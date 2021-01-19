Салливан остается послом США в России

Посол США в России Джон Салливан считает для себя честью работать на этом посту – так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что команда избранного президента США Джо Байдена просит его продолжать руководить американской дипмиссией.

"Мы вместе с командой нашего посольства продолжим работать по важным направлениям как российско-американских отношений, так и по многосторонней тематике", – сообщил Джон Салливан РИА Новости.

Послом США в России Джон Салливан стал в начале 2020 года, сменив на этом посту Джона Хантсмана.

Накануне американские СМИ сообщили, что избранный президент Джозеф Байден планирует оставить Салливана на занимаемом им посту до тех пор, пока не найдет ему замену, поскольку эта должность считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной.