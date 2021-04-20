Госдепартамент США: Джон Салливан ненадолго отправится в Вашингтон

Портал "Аксиос" сообщил со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США, что на текущей неделе посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон для консультаций с представителями администрации президента Джо Байдена, после чего "в ближайшие недели" вернется в Москву.

Ранее тот же портал "Аксиос" сообщал о совершенно противоположных планах главы американского диппредставительства в Москве. Утверждалось, что дипломат придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна "заставить его" уехать в случае, если хочет, чтобы Салливан покинул Москву, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, 16 апреля в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном порекомендовал тому отправиться на консультации в Вашингтон. Посол РФ в США Анатолий Антонов в настоящее время продолжает свои консультации в Москве.