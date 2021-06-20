Посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон 20 июня

Посол России в США Анатолий Антонов отправится в Соединенные Штаты в воскресенье, 20 июня. Как ожидается, утром в понедельник, 21 июня, Антонов будет на рабочем месте.

Отношения между РФ и США обострились после интервью, в котором Байден заявил, что руководству России придется "заплатить цену" в связи с попытками Москвы вмешаться в американские выборы. Также Байден дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".

После этого посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили для консультаций в Москву, где он находится с 21 марта. 22 апреля в Вашингтон для консультаций отбыл посол США Джон Салливан, напоминает ТАСС.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегическую стабильность, ряд вопросов международной повестки дня (в том числе урегулирование региональных конфликтов и совместную борьбу с пандемией коронавируса). По итогам саммита было объявлено о возвращении послов в столицы.