Посол Антонов вылетел в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон. Утром 20 июня дипломат прибыл в аэропорт Шереметьево и вылетел к месту службы рейсом SU100 Москва – Нью-Йорк в 9.20. Борт приземлится в аэропорту Джона Кеннеди в полдень по местному времени.

Ранее по итогам встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве было решено, что стороны договорились о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.

Российско-американские отношения обострились в марте текущего года после интервью Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он Путина убийцей. После этого посол РФ в США Антонов был вызван для консультаций в Москву. Месяц спустя посол США Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон

Перед вылетом в США Антонов заявил, что возвращается в Вашингтон "с оптимистичным настроем" и, что у него уже намечены встречи в США. Они начнутся уже в предстоящий понедельник, Антонов рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона и надеется на работу с США по выстраиванию равноправных прагматичных отношений, цитирует посла РИА Новости.