Антонов прокомментировал свое возвращение

Главной новостью сразу после окончания переговоров президентов России и США в Женеве 16 июня стало то, что послы обеих стран вернутся на место работы. Российский посол Анатолий Антонов прокомментировал это известие в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы договорились о том, что этот вопрос решен", – заявил Владимир Путин о взаимном возвращении послов.

Вопрос о том, когда конкретно это произойдет, посол Антонов переадресовал "курирующему заместителю министра" – Сергею Рябкову. Тот отметил: возвращения нашего посла в Вашингтон можно ожидать уже скоро.

По словам самого Антонова, новость о возвращении к месту службы прежде всего требуется "осмыслить".

"А во-вторых, сходить в различные ведомства, получить различные наказы. Собраться спокойно и поехать", – сообщил Анатолий Антонов в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Уже утром 20 июня российский посол вылетел в Вашингтон.