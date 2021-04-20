Посол США не намерен покидать Россию

Несмотря на рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон, посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну. Как сообщил портал "Аксиос со ссылкой на источники, дипломат считает, что российская сторона должна "заставить его" уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.

Ранее сообщалось, 16 марта в ходе встречи с Джоном Салливаном помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон. В настоящее время посол РФ в США Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве, сообщает ТАСС.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также резко высказался в адрес российского лидера. После этого посол России в США был приглашен в Москву для консультаций.

Незадолго до этого глава американской администрации Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. В частности, был введен запрет для американских компаний напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Кроме того, на 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц – за работу в Крыму. Также из Вашингтона высылают 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

В ответ на предпринятые действия Россия объявила ответные меры: десяти американским дипломатам предложено покинуть Москву, запущена процедура, призванная прекратить практику найма в американские диппредставительства на территории РФ граждан России и третьих стран. Также был запрещен въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса.