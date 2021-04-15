США ввели очередные санкции против России

32 российских физических и юридических лица попали под новые американские санкции, указ о введении которых подписал 46-й президент США Джо Байден. Из Вашингтона и Нью-Йорка также будут высланы десять российских дипломатических работников.

Кроме того, Белый дом вместе с Госдепом и министерством финансов США запретили американским компаниям напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Банком России, ФНБ или российским Минфином. Этот запрет не касается торговли российским суверенным долгом на вторичном рынке.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что объявленные Байденом санкции – это адекватный ответ на вмешательство Москвы в американскую выборную систему, вредоносную деятельность, а также предпринятые кибератаки, включая компьютерный взлом SolarWinds.

Масштаб санкций значителен, но они не рассчитаны на эскалацию ситуации, добавил он.

Между тем, Москва предупредила посла США Энтони Бликина, что ответ на американские санкции с российской стороны будет решительным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков добавил, что санкции не способствуют организации встречи между Байденом и Путиным.

"Не хотелось бы в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле "шаг вперед – два шага назад", – отметил Дмитрий Песков, комментируя предложения президента США об организации российско-американского саммита в нейтральной стране.

Минфин США ввел санкции против информационных агентств "Ньюсфронт", "Инфорос", Southfront, а также российского Фонда стратегической культуры. Кроме того, персональные санкции наложены на главы "Мостотреста" Михаила Рыженькина, а также "Ленпромтранспроекта" и "Дирекции по строительству железной дороги Беркакит ‐ Томмот ‐ Якутск". Под персональные санкции Вашингтона попали министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич, глава крымского МВД Павел Каранда, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Терентьев.

Кремль подчеркнул, что ответные санкции, как это и принято по негласным нормам дипломатии, будут носить зеркальный характер.