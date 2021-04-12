Кремль: чем больше слов об агрессии России, тем больше они девальвируются

Чем больше на Западе высказываются об "агрессии" России, тем меньший вес приобретают подобные фразы. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", – сказал Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Песков подчеркнул: Россия никогда ни для кого не представляла опасности и не производила агрессивных действий.

Ранее в США заявили о российской "агрессии" и о передвижении российских войск у восточных границ Украины и в направлении Крыма, который на Западе не признают территорией РФ. Что касается Блинкена, то он заявил о "последствиях" для России, которые наступят в случае, если Москва не прекратит "действовать агрессивно".

В ответ на это замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что еще на прошлой неделе американской стороне были даны соответствующие объяснения. Он подчеркнул, что Москва не будет вести диалог "в тональности и перспективе", которую задал Вашингтон.

Тем временем Песков заявил, что Россия считает важным обеспечивать интересы русскоговорящих людей во всем мире. Это особенно касается самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, поскольку их жители "отвергнуты собственной страной".

"Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире​​​", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, конфликт в Донбассе Кремль считает большой трагедией для Украины, "для всех нас и для Европы в целом". Он добавил, что президенту России Владимиру Путину всегда есть что сказать по вопросу разрядки напряженности в регионе. Однако никаких запросов насчет возможного разговора Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским из Киева не поступало.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ДНР и ЛНР. Республики провозгласили независимость после госпереворота на Украине. В этой же связи в Крыму прошел референдум, на котором жители полуострова высказались за присоединение к РФ.