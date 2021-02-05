Песков отреагировал на "нотки ультимативности" Байдена

В Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США Джо Байдена по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер Байден, выступая в госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия. Также он призвал Москву освободить оппозиционера Алексея Навального.
Как сообщает РИА Новости, Песков назвал неприемлемыми "нотки ультимативности" в словах американского лидера. "Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", – сказал Песков. Вместе с тем у Москвы и Вашингтона, несмотря на разногласия, остается еще база для взаимодействия. В связи с этим в Кремле рассчитывают на политическую волю американцев, чтобы продолжать общение.
В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что заявления Байдена свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен продолжать необъявленную "холодную войну 2.0". "Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях", – сказал он. Также депутат предупредил, что эта деградация отношений может иметь опасные последствия.
По его словам, заявления Байдена также свидетельствуют о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России и других государств. В Москве считают это неприемлемым. Слуцкий подчеркнул. что Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединенным Штатами, "но исключительно на равной и паритетной основе".