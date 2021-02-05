Песков отреагировал на "нотки ультимативности" Байдена

В Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США Джо Байдена по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер Байден, выступая в госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что Штаты заставят Россию "платить" за свои действия​​​. Также он призвал Москву освободить оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщает РИА Новости, Песков назвал неприемлемыми "нотки ультимативности" в словах американского лидера. "Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся", – сказал Песков. Вместе с тем у Москвы и Вашингтона, несмотря на разногласия, остается еще база для взаимодействия. В связи с этим в Кремле рассчитывают на политическую волю американцев, чтобы продолжать общение.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что заявления Байдена свидетельствуют о том, что Вашингтон намерен продолжать необъявленную "холодную войну 2.0". "Вопрос только в том, достигнем ли мы состояния ледникового периода в российско-американских отношениях", – сказал он. Также депутат предупредил, что эта деградация отношений может иметь опасные последствия.

По его словам, заявления Байдена также свидетельствуют о намерении наращивать темпы вмешательства во внутренние дела России и других государств. В Москве считают это неприемлемым. Слуцкий подчеркнул. что Россия последовательно выражает готовность к нормализации взаимодействия с Соединенным Штатами, "но исключительно на равной и паритетной основе".