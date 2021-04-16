Песков прокомментировал сообщения о "президенте Клутине"

В Кремле не заметили оговорки в речи американского лидера Джозефа Байдена об отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я смотрел сам и никакой оговорки не заметил", – цитирует Пескова ТАСС. Официальный представитель Кремля пояснил: американское произношение отличается от британского, иногда оно не столь отчетливое. Возможно, из-за этого журналистам что-то послышалось.

"Мы все-таки говорим о главе государства, поэтому давайте про оговорки не будем говорить, – добавил Песков. – Я думаю, это скорее удел и специализация СМИ, но не наша".

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Байден неправильно произнес фамилию Путина во время своего выступления.

Песков отметил также, что в Кремле позитивно оценивают тот факт, что у президентов РФ и США совпадают взгляды на деэскалацию двусторонних отношений. Впрочем, по его словам, лидеры двух стран по-разному смотрят на выстраивание этих отношений во взаимовыгодном ключе.

"О целесообразности выстраивания, нормализации и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно, это его убежденная позиция, – напомнил Песков. – В этом плане, действительно, это позитивно, что здесь точки зрения двух глав государств совпадают".

Кроме того, Песков назвал неприемлемой приверженность американского руководства санкционной политике.

15 апреля США ввели очередные ограничения в отношении российских физических и юридических лиц. Сделано это было в ответ на якобы имевшее место вмешательство российских властей в ход выборов американского президента.