Байден: США хотят от России стабильных предсказуемых отношений

Выступать с заявлением по России Байден решил внезапно, во всяком случае еще накануне в его графике обращение к нации на эту тему не значилось. К камерам президент США вышел с получасовым опозданием и начал с рассказа о том, как хорошо он на днях поговорил с Владимиром Путиным.

"Я говорил с президентом Путиным об отношениях между нашими странами. Это был откровенный и уважительный разговор. Мы – две великие державы со значительной долей ответственности за мировую стабильность. Президент Путин и я несем серьезную ответственность за выстраивание наших отношений. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно. Уверен, что и он относится к этому так же", – сказал Байден.

Такому желанию укреплять двусторонние отношения можно было бы только порадоваться, если не знать, что за несколько часов до этих слов Байден ввел пакет самых разных санкций в отношении России и ее граждан.

Под ограничения попали те, кто строил Крымский мост, занимается технологичными разработками для отечественного ВПК. Досталось и российским гособлигациям – американским инвесторам их запретили покупать.

"Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных предсказуемых отношений. Но, если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие ответные меры. Когда я разговаривал с президентом Путиным, я выразил убежденность в том, что наше с ним личное, прямое общение – необходимость для продвижения вперед к более эффективным отношениям. И он с этим согласился", – заявил американский лидер.

Белый дом через официального представителя Джен Псаки признал, что не понимает, какими будут последствия введенных против России санкций. Ими Вашингтон наказывает Россию за вмешательство в выборы 2020 года, которые, к слову, выиграл Байден.

По словам американского президента, у России и США есть целый ряд сфер, в которых сотрудничество не просто возможно, а необходимо. Это ядерные программы Ирана и Северной Кореи, совместная борьба с пандемией и изменением климата. Позитивным примером Байден назвал продление договора о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, работу в области контроля над вооружениями и безопасности стоит продолжать.

У лидеров может появиться возможность обсудить весь спектр наболевших вопросов во время личной встречи. По словам президента США, сейчас дипломатами обеих стран прорабатываются детали американо-российского саммита на высшем уровне.

Байден обозначил примерное время и место переговоров – летом в одной из европейских стран.