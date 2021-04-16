Президент США выступил с речью по России

Президент США внезапно решил провести пресс-конференцию, посвященную России. В частности, назвал свой недавний разговор с Владимиром Путиным уважительным. Сказал также, что настало время для деэскалации в отношениях с Россией.

"Наш разговор был искренним и уважительным. Россия и США – это две великие державы, на которых ответственность за глобальную стабильность. Жители России и США – гордые и патриотичные люди, которые стремятся к мирному и безопасному будущему.".

Однако в той же речи он сказал, что США готовы к введению новых санкций, хотя и не стремятся к эскалации в отношениях.

По его словам, Вашингтон мог ввести более жесткие санкции, но он, Байден, предпочел не делать этого. "Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность", – сказал президент США.

Он еще раз сказал, что хочет лично встретиться с Владимиром Путиным этим летом в Европе. Он отметил, что на этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

Джо Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне. Более того, Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Он является основанием для введения санкций.

Москва считает новые санкции незаконными и ответит на них по принципу взаимности. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ограничительные меры, принятые против России Вашингтоном. Отреагировал на них и МИД: на Смоленской площади очередной недружественный шаг назвали попыткой разрушить двухсторонние отношения, за деградацию которых Америке придётся расплачиваться.