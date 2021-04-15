Байден выступит с заявлением по России

Президент США Джозеф Байден выступит 15 апреля с заявлением по России.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что речь главы американской администрации запланирована на 16.30 по местному времени (23.30 по московскому).

Ранее сообщалось, что Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, в которых содержится, в частности, запрет компаниям США напрямую покупать выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ долговые обязательства.

Под санкции попали также 16 организаций и граждан по обвинению во вмешательстве в американские выборы, 8 учреждений и 8 физических лиц – за работу в Крыму.

Кроме этого из США будут высланы 10 российских дипломатов, которых считают представителями разведывательных служб РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет действовать в отношениях с Вашингтоном на основе принципа взаимности. По его словам, новые шаги США не способствуют встрече Владимира Путина и Байдена, которую предложил Вашингтон.