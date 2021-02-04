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Обмен санкциями 43 минуты назад

04 февраля 2021 22:43

Салливан пригрозил России новыми санкциями США


AP Images

США намерены принять меры, которые "повлияют на поведение" России.

Как передает РИА Новости, об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан.

Он подчеркнул, что в отличие от администрации Дональда Трампа, нынешний глава Белого дома Джо Байден собирается привлечь РФ к ответственности за вмешательство в американскую политику, отравление людей химическим оружием на территории Европы, хакерские атаки и ряд других вещей.

Салливан считает, что эти действия не остановят президента РФ Владимира Путина от того, "что нам не нравится", но продемонстрируют более твердую позицию в отношении Москвы.

При этом советник подчеркнул, что подобный сценарий не исключает сотрудничество с Россией в сферах, выгодных Америке.

США постоянно усиливают санкционное давление на РФ, причем, наибольшее количество ограничений было введено при Трампе. При этом, в Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения.

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