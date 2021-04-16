Санкции и речь Байдена: как отреагировали на это в России и США

О том, что Джо Байден выступит со своим личным комментарием по антироссийским санкциям, стало известно только после того, как эти ограничительные меры были введены. Они коснулись 32 структур и физических лиц. Вашингтон также объявил и о высылке 10 сотрудников российской дипмиссии. А американским финансовым институтам с 14 июня запретили приобретать российские государственные обязательства.

От речи президента ожидали, что он как-то разъяснит такую свою политику. Но Байден начал с заявления о том, что с Москвой надо сотрудничать.

"Ранее на этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере отношений между нашими двумя странами. Я был откровенным и уважительным и такой же была беседа между двумя великими державами, несущими значительную ответственность за глобальную стабильность. На нас с президентом Путиным лежит значительная ответственность за управление этими отношениями. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности, уверен, что и он относится к ней так же".

Крайне странная попытка наладить отношения двух стран: сперва позвонить и договориться о встрече двух лидеров, а потом взять и ввести санкции. Формальный повод – якобы вмешательство России в выборы в США в прошлом году, а также кибератаки на американские учреждения (причастность к ним Москвы тоже не смогли доказать, как ни старались). Но для Байдена этого достаточно, чтобы еще больше испортить отношения двух держав. Кстати, когда он начал заявлять, что не хочет конфликта, он оговорился и едва не произнес "вакцинация" вместо "эскалация".

"Соединенные Штаты не стремятся начать цикл вакци.. эскалации и конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры в ответ. Я как президент США обязан сделать это. Но на протяжении всей нашей долгой истории соперничества наши две страны находили способы управлять напряженностью и не допускать ее выхода из-под контроля".

В самих США единого мнения по поводу этих санкций нет. Есть те, кто их однозначно поддержал.

Член Палаты представителей, член комитета по вооруженным делам Майки Шерилл: "Думаю, эти санкции – хорошее начало для того, чтобы показать России, что в городе новая администрация, что мы против того, чтобы они совершали кибератаки против нашей страны, вмешивались в наши выборы и пытались расколоть наше общество".

Издание "Нью-Йорк Таймс" также приветствовало политику Вашингтона. Отметило, что если раньше Штатам не удавалось сдержать российскую активность, то теперь-то финансовые санкции стали намного более грозными.

С этим не согласно издание "Вашингтон пост". Там возмутились, что Белый дом никак не отреагировал на слухи о том, что Россия якобы выплачивала награды за убийства американских солдат в Афганистане, а также "организовывала" атаки на американских дипломатов и шпионов в Москве, Гаване и Китае. Все эти обвинения тоже бездоказательны, но, похоже, авторов статьи это совершенно не смущает.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности отреагировал на санкции в духе "хорошо, но мало" и призвал помешать строительству "Северного потока-2".

"Думаю, попытки иметь дело с русскими и договориться с ними – это неплохо, но надо это сопровождать жесткими действиям, например, сделать так, чтобы немцы немедленно прекратили строительство "Северного потока-2" – это станет ясным сигналом для Кремля", – заявил Роберт О'Брайен, советник президента США по национальной безопасности в 2019-2021 гг.

В Москве пообещали жесткий ответ на новые ограничения и отметили: Вашингтон явно не стремится к улучшению отношений между двумя странами.

"Все это продолжение той крайне деструктивной линии, которую, как мы видим, Вашингтон проводит против нас. С приходом президента Байдена эта ситуация, к сожалению, усугубляется. Пока никакого конструктива совсем не просматривается", – заявил Леонид Слуцкий, председатель комитета Государственной думы по международным делам.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули: без ответа такая политика Белого дома не останется.

"Подобное агрессивное поведение безусловно получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Кремле ранее дали понять, что Москва будет отвечать на подобные санкции по принципу взаимности, чтобы наилучшим способом обеспечить свои интересы.

Российские дипмиссии первыми отреагировали на выступление Байдена и поведение западных стран. В посольстве России в Великобритании сочли вызов нашего посла на Даунинг-Стрит попыткой подыграть США. Причём все обвинения как обычно – в стиле highly likely ("весьма вероятно"). Никаких доказательств кибератак со стороны Москвы до сих пор нет. В посольстве напомнили, что не раз предлагали британцам поговорить, но ответа так и не получили. Об этом же заявили в посольстве России в Канаде. Там отметили, что новые санкции политически мотивированны. А все предложения со стороны Москвы о сотрудничестве в сфере кибербезопасности игнорируются.

Санкции против России могут ввести и европейские страны в знак солидарности со Штатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

По их данным, ограничения могут ввести против ряда лиц. Опять же якобы за кибератаки на серверы "Солар Виндс". Хотя даже в самой компании не называют виновных. Польша оказалась впереди всех европейских стран.

Накануне, не успел выступить Байден, объявили трёх российских дипломатов персонами нон-грата. В российском МИД подчеркнули, что эта цепная реакция стран НАТО в поддержку США – признак вассальной зависимости.