CNN: российским дипломатам дадут месяц, чтобы покинуть США

Вашингтон готовит новые санкции против России. В частности, планируется выслать из Вашингтона и Нью-Йорка российских дипломатов. При этом у российских дипломатов будет 30 дней на сборы, чтобы покинуть Соединенные Штаты, сообщает CNN.

Президент США Джо Байден готовит высылку российских дипломатов, координируя эту акцию с госдепартаментом и минфином. При этом, добавляют источники телеканала, Госдеп призвал американских союзников тоже готовиться к санкциям против Москвы.

Антироссийские санкции администрация Белого дома собирается принять против российских физических и юридических лиц как ответ на предполагаемый компьютерный взлом SolarWinds и попытки вмешательства в американские выборы. Доказательств причастности к этому именно России нет, но Вашингтон старательно пытается всех убедить в том, что это "хайли лайкли".

The New York Times отмечает, что санкции коснутся 10 российских физических лиц и 20 юридических. Кроме того, по данным этого издания, ограничения могут коснуться российского суверенного долга, но не будут касаться торговли российскими долговыми обязательствами на вторичном рынке.

CBS уточняет, что разработаны санкции против более чем 30 российских организаций, а также готовится высылка не менее 10 россиян из США. Среди последних дипломаты и сотрудники разведки. Решение о санкциях должно быть объявлено 15 апреля 2021 года.

При этом американскому послу в России сделано представление, что Кремль жестко ответит на любые новые антироссийские санкции.