Bloomberg: США планируют введение новых санкций против России

Соединенные Штаты Америки планируют введение новых санкций в отношении Российской Федерации, утверждая, что именно Россия якобы причастна к взлому программного обеспечения компании SolarWinds и к вмешательству в выборы президента США. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на несколько источников.

Как отмечается, под санкции могут попасть порядка десяти граждан РФ, а также около 20 юридических лиц. Рестрикции могут быть введены уже в четверг, 15 апреля.

По данным источников, власти Соединенных Штатов также намерены выслать из страны 10 российских дипломатов и официальных лиц.

Белый дом, Государственный департамент и министерство юстиции США пока не предоставили комментариев по данной информации.

Ранее Россия неоднократно отвергала обвинения Вашингтона в причастности Москвы к кибератаке через ПО компании SolarWinds, а также о российском вмешательстве в президентские выборы в США.