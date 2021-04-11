В Европарламенте предлагают ужесточить антироссийские санкции

Глава ведущей фракции Европарламента выступил за ужесточение санкций Евросоюза и США против России. Манфред Вебер, возглавляющий фракцию Европейской народной партии, заявил в интервью медиагруппе Funke, что в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального следует принять более жесткие варианты санкций.

По его мнению, Россия "продолжает курс опасных провокаций". В числе прочих он назвал "усиление военного присутствия вокруг востока Украины", которое станет испытанием для Запада. Ответ на это должен быть "недвусмысленным и сильным", уверен Вебер. В числе реальных вариантов он назвал замораживание счетов олигархов или отключение России от системы SWIFT. Вебер отметил, что другим возможным рычагом давления считает действия против газопровода "Северный поток-2". По его убеждению, эти меры должны быть введены, если Москва "продолжит курс опасных провокаций". Месяцем ранее Вебер уже высказывал мнение о том, что газопровод "не отвечает европейским интересам", поскольку "экономически стабилизирует систему Путина".

Несколько дней назад Украина заявила о наращивании сил РФ вдоль границы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.

Ранее в Брюсселе прошла акция протеста. Собравшиеся возле Европарламента требовали наладить отношения с Россией.