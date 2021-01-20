Европарламент хочет остановить "Северный поток-2" из-за Навального

Европарламент хочет потребовать от Евросоюза, чтобы тот повлиял на приостановление строительства "Северного потока-2". Связано это с арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Просьбу Европарламента намерены рассмотреть в четверг, 21 января. Глава фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер считает, что остановка строительства газопровода является одной из возможностей оказать давление на Россию.

Также Европарламент намерен добиться введения санкций против тех, кто является ответственным за задержание Навального. Лица, попавшие под ограничения, не смогут въезжать в страны ЕС, а их активы на территории союза будут заморожены.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьеве 17 января после возвращения из Берлина. Это связано с тем, что он неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что реакция Запада на возвращение оппозиционного политика нужна для отвлечения внимания от кризиса.