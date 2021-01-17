Навального задержали в Шереметьеве

Оппозиционный блогер Алексей Навальный задержан в столичном аэропорту Шереметьево, куда самолет с ним прилетел из Берлина. Навального задержали на паспортном контроле.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила оппозиционера в розыск по делу "Ив Роше" в связи с нарушением условий отбывания наказания и обратилась в суд для замены Навальному условного срока на реальный.

По сообщению пресс-службы Управления ФСИН по Москве, осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, находившийся в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока, задержан в аэропорту Шереметьево. Задержание произвели сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До решения суда блогер будет находиться под стражей.

Перед этим самолет из Германии, в котором в Россию прилетел Навальный, приземлился в Москве. В аэропорт Бранденбург Навального привезли на машине правительства ФРГ, которую сопровождал такой же автомобиль и несколько машин полиции. Кортеж был даже больше, чем обычно у канцлера Ангелы Меркель, передает телеканал "Россия 24".

Навальный не стал общаться с европейскими журналистами и даже стоять в очереди на стойку регистрации. За него это сделали полицейские, остановив очередь, а чету Навальных подвезли прямо к трапу самолета.