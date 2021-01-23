Задержан координатор столичного штаба Навального

В Москве задержан координатор столичного штаба оппозиционного блогера Алексея Навального Олег Степанов. По сообщению штаба в "Твиттере", его везут в ОВД "Даниловский".

Ранее МВД РФ сообщили, что инициировало доследственную проверку действий руководителей региональных штабов Навального, приглашающих несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

17 января Навального задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, а на следующий день Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил его под стражу до 15 февраля.

Ранее, 29 декабря 2020 года, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Навального в розыск по делу "Ив Роше" в связи с нарушением им условий отбывания наказания и обратилась в суд для замены его условного срока на реальный. По этому делу Навальный был признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств, напоминает "Интерфакс".

В МВД заявляли, что агитаторы несанкционированных мероприятий в поддержку Навального будут привлечены к административной ответственности.