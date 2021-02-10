Соратник Навального Волков арестован заочно

Соратник Алексея Навального и руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков арестован заочно на два месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

Срок ареста исчисляется с момента экстрадиции Волкова на территорию России или с момента его задержания.

Оппозиционер объявлен в межгосударственный розыск. Он обвиняется в том, что вовлекал несовершеннолетних в незаконные акции в поддержку Алексея Навального.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что Леонид Волков и Владимир Ашурков прошли инструктаж НАТО по дестабилизации ситуации в стране.