Соратник Навального Волков объявлен в межгосударственный розыск

В среду в Басманном суде Москвы зарегистрировано ходатайство о заочном аресте Леонида Волкова – руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Следствие по уголовному делу в отношении Волкова ведет СКР, передает "Интерфакс".

Волков объявлен в межгосударственный розыск за вовлечение детей и подростков через сеть интернет в участие в несогласованных акциях в защиту Навального, заведомо представляющих опасность для их жизни и здоровья.

В настоящее время соратник Навального находится за границей. В ходе трансляции в YouTube он заявил ранее, что акции протеста откладываются до весны.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соратники Навального Леонид Волков и Владимир Ашурков прошли в формате НАТО инструктаж по незаконной протестной деятельности.